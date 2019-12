OL : Andersen gagne un titre, celui de flop 2019 à Lyon

Dans : OL.

Joachim Andersen est arrivé à Lyon avec l'étiquette parfois lourde à porter de joueur le plus cher recruté par l'Olympique Lyonnais. Pas de chance, le défenseur danois est à la rue.

Déniché par la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais à la Sampdoria, Joachim Andersen a coûté 30ME à Jean-Michel Aulas, ce qui en dit long sur la confiance accordée par le club rhodanien au jeune défenseur révélé sous le maillot du FC Twente et qui sortait de deux belles saisons en Serie A. Mais est-ce la pression du prix payé par l’OL ou bien le style de jeu pratiqué en Ligue 1, mais dès les matchs de préparation Joachim Andersen a montré de très grosses lacunes. Et la suite de cette première partie de saison n’a hélas pas changé la donne pour l’international danois.

Andersen le roc en carton de Lyon

Alors, au moment de faire le bilan de 2019, Le Progrès place Joachim Andersen dans son top flop de toute la Ligue 1 et bien évidemment en tête de liste pour l’Olympique Lyonnais. « Andersen, un roc en carton (…) le Danois était censé solidifier l’arrière-garde des Gones. C’est raté. Dans le marasme lyonnais, Joachim Andersen a sombré. Celui que l’on qualifiait de « défenseur moderne » avant son arrivée du fait de sa relance propre et de sa bonne lecture du jeu, n’a pas été au niveau escompté », constate le quotidien régional, qui ne masque pas la réalité des choses. Mais Joachim Andersen n’est pas le premier à l’OL et ailleurs à connaître des débuts délicats avant de totalement inverser la tendance. Le jeune défenseur doit s’en convaincre.