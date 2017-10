OL : Ancelotti est fan de Genesio annonce Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Même s’il est forcément agacé par les résultats de son équipe qui ne sont pour le moment pas à la hauteur de ses espérances, Jean-Michel Aulas apporte un soutien sans faille à son entraineur. Seule une volonté de « faire le point » dans quelques semaines est apparue, si la situation devait toujours être aussi critique, notamment dans la poule d’Europa League. Désormais, le président lyonnais passe une bonne partie de son temps à répondre aux critiques à l’encontre de son technicien, histoire de faire comprendre qu’il ne s’agissait pas non plus d’un entraineur dénué de qualité qui avait atterri à l’OL par hasard. La preuve avec cette anecdote que JMA raconte sur Eurosport, pour expliquer que lors de sa formation d’entraineur, Bruno Genesio avait gagné la sympathie d’un certain Carlo Ancelotti.

« Bien sûr, il n'a jamais été un entraîneur principal mais il fut adjoint pendant des années. On ne l'a pas trouvé au détour d'un terrain ou au café du coin. Bruno a fait un stage au Real Madrid et Carlo Ancelotti, alors entraineur, nous a dit que c'était un garçon de grande qualité. Il a pris l'équipe quand elle était 12e et il a terminé 2e. L'an dernier, il finit 4e derrière le PSG et Monaco. Certes Nice nous devançait mais les Aiglons n'ont pas franchi le premier tour de la Ligue Europa alors que nous sommes allés jusqu'en demi-finale », a livré Jean-Michel Aulas, qui déroule les arguments comptables qui permettent à Bruno Genesio d’avoir encore son entière confiance.