OL : Allegri à la Juve, le mercato de Lyon chamboulé ?

Dans : OL.

Prêté sans option d’achat par la Juventus Turin cette saison, Mattia De Sciglio aimerait rester à l’Olympique Lyonnais.

A travers plusieurs interviews, le défenseur italien a fait part de son envie de poursuivre sa carrière à l’OL, où il a retrouvé un temps de jeu intéressant cette saison. Comme indiqué mardi, Lyon et la Juventus Turin ont débuté les négociations au sujet du transfert définitif de Mattia De Sciglio, lequel pourrait atteindre 3 ME. Mais à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le possible licenciement d’Andrea Pirlo va rebattre les cartes. En effet, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et de l’AC Milan est sur la sellette et pourrait être remplacé dans les prochaines semaines par un certain Massimiliano Allegri.

L’ancien entraîneur de la Juventus Turin connaît très bien Mattia De Sciglio et selon le quotidien aux pages roses, la nomination de « Max » Allegri pourrait permettre au défenseur prêté à l’OL de retrouver un temps de jeu conséquent à la Juventus Turin. De Sciglio est décrit par le journal comme un « fidèle » de Massimiliano Allegri, qui aimerait le conserver la saison prochaine pour en faire un joueur de complément à la mentalité irréprochable à la Juventus Turin. Du côté de Juninho et de Jean-Michel Aulas, il était de toute façon acquis que le transfert de Mattia De Sciglio n’aurait pas été bouclé avant de connaître l’avis du futur entraîneur sur la question. Pour rappel, Rudi Garcia, à l’origine de la venue de l’ancien Milanais à Lyon, ne devrait pas être prolongé par la direction de l’OL la saison prochaine. Et pour l’heure, le mystère est total sur l’identité du futur coach. Le nom de Roberto De Zerbi a été cité mais l’Italien semble davantage prendre la direction de l’Ukraine tandis que Christophe Galtier se rapproche plus de Nice que de Lyon.