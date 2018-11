OL : Alexis Saelemaekers prochaine cible du mercato lyonnais ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

C'est le quotidien belge La Dernière Heure qui l'annonce ce lundi, l'Olympique Lyonnais avait envoyé un de ses représentants dimanche après-midi à Saint-Trond afin d'assister au match de Jupiler League entre le club local et Anderlecht. Une rencontre remportée 4-2 par Saint-Trond. Mais ce n'était pas pour l'affiche que l'OL avait diligenté un scout, mais pour superviser Alexis Saelemaekers, le jeune défenseur d'Anderlecht. Agé de 19 ans, Alexis Saelemaekers a été international U19 et U21 avec les Diables Rouges et l'intérêt de Lyon peut donc se comprendre.

Cependant, le média belge relativise l'imminence d'une offre de Jean-Michel Aulas à ses homologues d'Anderlecht pour le défenseur. « Lyon analyse de nombreuses fois un joueur avant de montrer de l’intérêt, ou non. Le jeune Anderlechtois n’est donc pas encore près de rejoindre Jason Denayer chez les Gones et d’y effacer le nom d’Éric Deflandre, le dernier arrière droit belge de l’OL, des tablettes », précise la Dernière Heure au sujet d'Alexis Saelemaekers. On sait cependant que l'Olympique Lyonnais est encore en quête d'un renfort dans ce secteur de jeu.