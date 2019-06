OL : A Liverpool, Fekir a déjà une place réservée… sur le banc

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Un an après son transfert avorté, Nabil Fekir est de nouveau annoncé dans le viseur de Liverpool.

Compte tenu de ses performances irrégulières et de ses problèmes au genou, celui qui avait inquiété les Reds lors de sa visite médicale, la rumeur est assez surprenante. En Angleterre, le consultant John Barnes est également sceptique, lui qui estime que le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’aurait pas sa place dans l’équipe type de Jürgen Klopp.

« Oui, ce serait un bon renfort pour l'équipe. Mais ce sera difficile de gagner une place dans l'entrejeu, a commenté l’ancien ailier des Reds pour The Sport Review. Avec son style de jeu, Xherdan Shaqiri pourrait aussi jouer parmi les trois du milieu de terrain. C'est toujours bon d'avoir de la qualité pour aider l'équipe. Mais ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. »

Liverpool n’en a pas besoin

« Je ne crois pas que Liverpool ait désespérément besoin de recruter vu l'effectif qu'ils ont, avec deux joueurs de retour de blessure, Alex Oxlade-Chamberlain et Joe Gomez, qui n'ont pas joué cette saison. Et on a toujours Adam Lallana, a-t-il argumenté. Ce serait bon pour l'équipe mais je ne pense pas que Liverpool ait vraiment besoin d'une recrue. » Rappelons que l’OL n’a toujours reçu aucune offre pour son capitaine.