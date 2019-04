OL : A 24h du verdict, Genesio enfile son blindage anti-rageux !

Dans : OL, Ligue 1.

Sauf improbable retournement de situation, c'est mardi soir, après la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes, que Jean-Michel Aulas annoncera la prolongation de contrat qu'il semble avoir désormais promis à Bruno Genesio. Si le patron de l'Olympique Lyonnais s'abrite derrière une décision de son conseil d'administration pour entériner son choix, il est clairement celui qui tranchera. Et à 24h de ce double rendez-vous décisif, l'entraîneur de l'OL a reconnu qu'il n'était pas plus stressé que cela.

Reste cependant que Bruno Genesio sait que la décision de Lyon va encore faire du bruit et il ne masque pas ses regrets de voir que certains supporters l'ont en ligne de mire depuis trop longtemps et pas toujours pour de bonnes raisons. « Je n'ai pas d'état d'âme. Ce qui m'importe, c'est d'aller en finale, comme c'est le cas pour mes joueurs. Je prends le match comme une 1/2 finale : on veut se qualifier pour la finale. Je suis toujours serein. Le président prendra la parole demain, il dira ce qu'il a à dire. Je suis souvent serein malgré les tempêtes traversées depuis plusieurs saisons. C'est comme cela qu'il faut aborder les situations difficiles. Si je ne le suis pas, ça pourrait se refléter sur le groupe, sur les joueurs. Et je sens les joueurs sereins aussi. Ils sont concentrés sur leur boulot, sur leur travail. Concernant les supporters, j'espère que ça se passera bien. On a besoin d'eux. Ils ont prouvé leur importance par le passé, en nous aidant notamment à nous dépasser en Europa League. Je n'ai pas d'appréhension, sinon j'aurais arrêté de faire ce métier depuis longtemps. En tant que Lyonnais, qu'ancien joueur et supporter, j'aurais aimé avoir une meilleure relation avec eux. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, à prendre du recul. Notre relation n'est pas mauvaise mais elle pourrait être différente. Je me suis blindé, c'est important, mais tous nos supporters ne sont pas comme ça et je m'entends très bien avec plusieurs d'entre eux », a fait remarquer, en conférence de presse, Bruno Genesio.