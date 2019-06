OL : 70ME pour Ndombele, la réaction d'Aulas est franche

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Promis à un départ au mercato, Tanguy Ndombele est encore loin d’avoir quitté l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, la vente inattendue de Ferland Mendy au Real Madrid pour plus de 50 ME permet aux Gones de négocier à leur guise le départ de l’ancien milieu d’Amiens, sans le brader d’un euro. Dans le viseur de la Juventus Turin et de Tottenham, Tanguy Ndombele vaut au moins 80 ME aux yeux de Jean-Michel Aulas. Et le président rhodanien sera intransigeant, comme il l’a expliqué en conférence de presse, répétant qu’il n’avait pour l’instant eu aucune offre jugée satisfaisante.

« Si vous voyez arriver un bon et jeune milieu de terrain box-to-box il se pourrait que Tanguy s’en aille. Mais pour l'instant, rien n'est décidé pour Tanguy Ndombele. On a eu beaucoup de propositions mais elles ne correspondent pas à ce que j’attends » a confié, très cash, le président de l’Olympique Lyonnais. Pourtant, la presse anglaise affirmait lundi que Tottenham avait proposé 70 ME pour recruter Tanguy Ndombele. Un montant insuffisant à en croire le président de l’OL, bien conscient de tenir une véritable pépite avec l’international tricolore.