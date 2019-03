OL : 60 ME dans la poche au moins de juin, le rêve d'Aulas prend forme

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas a prévenu, il ne bradera pas ses joueurs majeurs et n’en laissera pas partir beaucoup, deux étant le maximum selon le président lyonnais.

Et à l’heure où l’OL est désormais éliminé de la Ligue des Champions, les discussions pourraient bien débuter plus tôt que prévu, le club rhodanien aimant régler rapidement ces dossiers chauds, notamment pour mieux connaître les contours de son futur effectif et même faire entrer du cash dans le bilan comptable de la saison en cours, qui se boucle au mois de juin. Et sans surprise, le joueur le plus suivi ces dernières semaines se nomme Tanguy Ndombele, qui a montré à quasiment chaque sortie en Ligue des Champions qu’il avait le niveau pour rejoindre un ténor européen.

C’est en ce sens que l’Inter Milan a pris les devants, et pourrait même consentir un gros effort afin d’obtenir un accord rapide avec les dirigeants lyonnais. Ainsi, le Corriere dello Sport affirme que le club lombard est prêt à immédiatement monter à 60 ME pour s’offrir les services de l’international français, également suivi par des clubs anglais et espagnols. Mais dans ce dossier, celui qui frappera vite et fort aura de grandes chances d’enlever la mise, Jean-Michel Aulas ayant assuré que les tickets de sortie seraient limités au mercato.