OL : Garcia a fait disjoncter Gouiri à Lyon

Dans : OGCN.

Cet été, Amine Gouiri a fait le choix de quitter son club formateur de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre Nice en échange de 7 ME.

Collectivement, le choix de Nice peut poser question dans la mesure où les Aiglons se débattent à la 10e place du classement. D’un point de vue purement individuel, Amine Gouiri est en revanche totalement épanoui. Et pour preuve, il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, alors qu’il était à peine dans le groupe professionnel à Lyon. Dans les colonnes de France Football, l’attaquant tricolore de 21 ans est revenu sur son difficile départ de l’OL. Conscient qu’il plafonnait à force de ne pas jouer, Amine Gouiri était déterminé à l’idée de quitter un club au sein duquel l’entraîneur, à savoir Rudi Garcia, ne lui faisait pas confiance.

« Je crois que c’était inévitable de quitter Lyon. J’ai bien réfléchi, beaucoup discuté avec ma famille, et je ne me suis pas trompé. Je pense avoir fait le bon choix. Il fallait ça pour progresser. Dès que les gens de Nice m’ont présenté leur projet, dès qu’ils m’ont expliqué combien ils comptaient sur moi, j’ai su que je devais venir. A Lyon, je ne jouais pas, et ne faisais que les entraînements. J’aurais pu partir avant, l’OL avait proposé de me prêter, mais je ne voulais pas de ça, j’avais besoin de stabilité, de temps de jeu, de progression. Nice était parfait pour cela. C’est un club qui veut grandir, qui grandit et je veux la même chose. La frustration à Lyon était devenue insupportable. La patience, la frustration, on vit avec, un temps, mais il arrive le moment où il faut faire les bons choix. Si j’en veux à Rudi Garcia ? Je suis passé à autre chose, j’ai fait un choix que je ne regrette pas » a jugé Amine Gouiri, très performant cette saison et dont les prestations sont scrutées avec attention en Bundesliga et en Série A. Ces derniers jours, son nom a notamment été murmuré à l’AS Roma.