OL : 5 matchs, 2 chocs, Lyon et Lopes ont la rage

Dans : OL.

C’est la dernière ligne droite du sprint final en Ligue 1, et les quatre prétendants au titre serrent les rangs.

Si l’AS Monaco est peut-être l’équipe dans la meilleure forme, Lille reste leader malgré des points perdus toujours aussi étonnants, contre Nîmes ou Montpellier, et une victoire presque miraculeuse à Metz. Le PSG ne maitrise pas tout non plus, à l’image de sa récente défaite à domicile face à Nantes, ou de sa victoire arrachée contre Saint-Etienne à la 93e minute le week-end dernier. De son côté, l’OL reprend du poil de la bête, même si le lancement du sprint fut compliqué. Cette course à quatre connaitra forcément un rebondissement le week-end prochain, avec le choc entre l’OL et le LOSC. Un rendez-vous qu’Anthony Lopes et ses troupes ne comptent pas manquer, surtout qu’ils ont tout de même enregistré un coup de booster le week-end dernier. Leur victoire face à Nantes associée au nul de Lille contre Montpellier leur permet désormais d’avoir leur destin en mains. Avec Monaco et le LOSC à leur calendrier de fin de saison, les Lyonnais savent qu’ils termineront deuxièmes au minimum s’ils gagnent tout sur les cinq derniers matchs.

« On sait que la lutte va durer jusqu’à la fin. Ce sera à nous d’être à la hauteur de l’événement. L’équipe la plus solide réussira. Il faudra être concentré du début à la fin de chaque match. Ça va aussi se jouer au mental. La lutte pour se maintenir est très compliquée, mais viser le haut du classement l’est aussi. On connaît l’importance des enjeux et de nos objectifs. L’équipe est prête pour ça, sinon autant déposer les armes tout de suite… », a souligné le gardien portugais de l’OL dans les colonnes du Progrès. Une belle ambition, avec même une possible cerise sur le gâteau, puisque Lyon est toujours en course en Coupe de France, avec un quart de finale à disputer ce mercredi face à l’AS Monaco. De quoi rêver d'une fin de saison épatante, puisque même certains consultants pensent que l'OL peut aller chercher le titre suprême en Ligue 1.