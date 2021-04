OL : Lyon champion, Nabil Djellit y croit !

Dans : OL.

En difficulté ces dernières semaines, Lyon s’est relancé dans la course au titre en battant Angers puis Nantes en Ligue 1.

Les deux succès de l’OL permettent aux hommes de Rudi Garcia de croire en leurs chances de titre, d’autant plus que Lille a été accroché par Montpellier ce week-end (1-1). La semaine prochaine, un choc explosif se profile entre Lille et l’OL, un match dont le résultat pourrait bien être décisif dans l’optique d’une qualification en Ligue des Champions et pour l’obtention du titre de champion de France. Alors que l’OL a été enterré par beaucoup de consultants, Nabil Djellit a fait savoir sur La Chaîne L’Equipe qu’il croyait encore en Rudi Garcia et ses hommes, notamment car l’entraîneur lyonnais a trouvé le bon dispositif tactique pour cette fin de saison avec Islam Slimani en pointe et Memphis Depay à gauche. Repositionné sur l’aile, le Néerlandais vient de marquer trois buts en l’espace de deux matchs.

« Sur le contenu, les matchs de l’OL ce sont les montagnes russes. Mais à Nantes, l’essentiel était ailleurs. Lyon était l’équipe qui aurait pu décrocher de la course au titre mais sur les deux derniers matchs, Rudi Garcia a trouvé la bonne formule en décalant Memphis Depay qui reste efficace à gauche. Il se sont remis dans le sprint final et en plus, c’est une équipe capable d’élever son niveau de jeu dans les gros matchs, elle l’a fait au match aller contre le PSG au Parc des Princes. La semaine prochaine, Lyon est capable de regarder Lille dans les yeux et leur passer devant » a lancé Nabil Djellit, persuadé que l’Olympique Lyonnais peut totalement surprendre tout le monde en battant Lille la semaine prochaine et pourquoi pas Monaco dans deux semaines. Si tel était le cas, les Gones prétendraient de nouveau au titre de champion de France même si le PSG a également les cartes en main de son côté.