OL : 45ME pour Guimaraes, Lyon craque !

Solide malgré les mauvais résultats actuels de l'OL, Bruno Guimaraes est suivi de près par Arsenal notamment.

Selon les indiscrétions de la presse anglaise, malgré sa volonté de continuer à l’OL, l’intérêt des Gunners le titillerait tout de même, surtout maintenant que Juninho est parti. Pour le moment rien n’est fait et Jean-Michel Aulas ne compte pas s’en séparer. Et surtout, aucune offre ou approche d’un club anglais quelconque, puisque le nom de Newcastle a aussi été cité, n’a été réellement effectuée. Néanmoins, la menace est suffisante pour provoquer une réaction de l’état-major lyonnais. C’est ce qu’annonce le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, qui estime que l’OL a envie de régler définitivement un éventuel problème Bruno Guimaraes. Les dirigeants rhodaniens ont ainsi offert une prolongation de contrat jusqu’en 2026 pour le milieu de terrain brésilien, qui en a pris connaissance et devrait y répondre prochainement.

Bruno Guimarães situation. OL won’t accept less than €45m fee to sell Bruno in January - definitely not easy. OL are also offering him a new deal until 2026 but there’s no agreement yet. 🇧🇷 #OL



Arsenal are following him since long time - there’s still nothing for Jan window.