OL : 4 ME, Lyon dit banco pour De Sciglio

L’OL a avancé discrètement dans le dossier Mattia De Sciglio, qui pourrait s’engager pour trois ans dans le cadre d’un transfert de 4 ME.

Régulièrement utilisé par Rudi Garcia cette saison même s’il n’a pas su réellement trouver sa place dans le 11 de départ, Mattia De Sciglio semblait devoir reprendre la direction de la Juventus. Mais le défenseur italien pourrait finalement rester dans le Rhône, révèle la presse italienne. Tuttosport affirme que l’OL et la Juventus ont discrètement négocié ces derniers jours, et sont même proche d’un accord pour un transfert à 4 ME. Le comportement du défenseur transalpin pendant son prêt aurait ravi les dirigeants, qui savent que De Sciglio va avoir du mal à prétendre à une place de titulaire, mais qu’il peut encore rendre pas mal de services à 28 ans. Une doublure polyvalente qui a parfois été utilisée à droite pour remplacer Léo Dubois, ou dans l’axe quand la situation le demandait. Cela permettrait notamment à l’OL de boucler son recrutement en défense centrale, avec Damien Da Silva et donc Mattia De Sciglio pour seconder Jason Denayer et Marcelo. Une preuve de plus que les dirigeants lyonnais ne comptent pas la saison prochaine sur Joachim Anderson, toujours sous contrat mais qui se prépare à retrouver rapidement la Premier League, Tottenham ayant un vif intérêt pour le recruter après son prêt convaincant à Fulham.

Comme il en avait émis le souhait en fin de saison dernière, Mattia De Sciglio pourrait donc rester à l’OL, où un contrat de trois ans l’attendrait. En tout cas, les choses sont claires pour le défenseur italien, puisque le nouvel entraineur Massimiliano Allegri, qui l’a déjà eu sous ses ordres lors de son premier passage à la Juventus, lui a fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui à l’avenir. Une aubaine donc pour l’OL, même si le prix n’est pas négligeable pour un joueur qui n’a pas vraiment crevé le plafond cette saison à Lyon.