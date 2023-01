OL : 4 départs annoncés, Lyon déchainé au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La dernière semaine du mercato s'annonce bouillante, avec du mouvement dans les deux sens. Le bureau des départs est ouvert.

Pour son premier mercato officiel, John Textor a bien l’intention de jouer les pompiers de service. Le classement actuel de l’équipe ne convient pas au nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, persuadé qu’il est déjà temps de faire de grands changements. Les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction vont ainsi décamper, valeur marchande ou pas, l’heure est au renouveau. Trois départs majeurs vont se conclure dans les prochaines heures. Il y a Jeff Reine-Adelaïde, qui en plus de ses longues indisponibilités pour blessure, n’a jamais réussi à trouver le rythme pour apporter à l’équipe lyonnaise. Le milieu de terrain recruté à prix d’or à Angers va être prêté à Séville avec option d’achat non obligatoire de 12 millions d’euros.

Malo Gusto, un départ pas prévu

Le coup de balai se poursuit avec Karl Toko-Ekambi, qui prend la direction de Rennes sous la forme d’un prêt également, et l’assurance d’un retour à l’OL en fin de saison. Mais sa situation était intenable, et le Camerounais va changer d’air avec le club breton, qui a besoin d’un joueur rapidement disponible pour compenser les nombreuses blessures. A noter que des clubs espagnols font aussi le forcing de dernière minute pour récupérer un autre ancien d’Angers, et Lyon ira au plus offrant.

Pour Romain Faivre, le divorce est encore plus violent puisque l’ancien brestois ne se voit plus aucun avenir à l’OL selon L’Equipe. La volonté du milieu offensif est de partir au plus vite, malgré le désir de Laurent Blanc de lui redonner confiance. Mais la flamme n’est plus là, et le joueur ne s’en cache même plus, lui qui n’a pas trouvé sa place dans le groupe pour le match de Coupe de France face à Chambéry. « L'ancien entraîneur du PSG veut absolument changer le logiciel de l'équipe, insuffler du sang frais, se débarrasser des éléments susceptibles de noyauter négativement le groupe », a ainsi expliqué L’Equipe, à propos d’un club qui va faire peau neuve cet hiver. Au moins, l’entraineur de l’OL et son propriétaire sont sur la même longueur d’ondes sur la nécessité de faire un grand ménage, même si cela pourrait comprendre un départ pas forcément prévu ni anticipé : celui de Malo Gusto, qui ne veut pas laisser passer sa chance devant l’intérêt de Chelsea pour un gros transfert dès cet hiver.