OL : 4.000 supporters lyonnais au Camp Nou, c'est sold-out !

Le mercredi 13 mars prochain, l'Olympique Lyonnais tentera un énorme exploit lors du huitième de finale retour de Ligue des champions au Camp Nou face au FC Barcelone. Après voir été tenu en échec (0-0) au Groupama Stadium, l'OL a encore toutes ses chances et cela a visiblement motivé les supporters rhodaniens. En effet, Radio-Scoop annonce qu'à deux semaines de cette rencontre, Lyon a fait le plein concernant le déplacement de ses fans dans le mythique stade du Barça. Un peu plus de 4.000 supporters de l'OL prendront le chemin de la Catalogne dans des dizaines de bus, en plus des privilégiés qui embarqueront dans des avions spécialement affrétés à cette occasion.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais seront regroupés dans le parcage réservé aux visiteurs qui est situé au niveau 4. Que ce soit pour des places sèches, sans voyage, ou des tickets+transport, tout a été vendu et les retardataires devront se consoler en regarder le match à la télévision. Nabil Fekir et ses coéquipiers savent que le peuple lyonnais croit au miracle.