OL : 31 ME, le prix de Pape Sarr glace Lyon !

Dans : OL.

Il y a une dizaine de jours, L’Equipe dévoilait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le milieu du FC Metz, Pape Matar Sarr.

Du haut de ses 18 ans, le milieu défensif du FC Metz réalise une saison de costaud avec 22 apparitions toutes compétitions confondues et un rôle de plus en plus important au sein du dispositif de Frédéric Antonetti. Logiquement, des clubs d’un calibre supérieur à Metz sont intéressés par le profil de Pape Sarr, et c’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais ou encore de l’OGC Nice. Les écuries françaises devront cependant se frotter à la rude concurrence des clubs de Premier League, nombreux à avoir coché le nom de Pape Sarr sur leurs tablettes, à en croire les informations récoltées par le Daily Mail.

Le média britannique affirme que le milieu de terrain du FC Metz a d’ores et déjà été observé par Chelsea et Manchester United. Des clubs moins huppés de Premier League tels qu’Aston Villa et Newcastle sont également sur les rangs. Les marques d’intérêt se multiplient et le FC Metz a bien l’intention d’en profiter au maximum en cette période de crise. Et pour cause, le Daily Mail affirme que le club lorrain a fixé le tarif de Pape Matar Sarr à 31 ME, une somme colossale sur laquelle il est évident que l’Olympique Lyonnais ne s’alignera pas. Au milieu de terrain, l’OL compte plusieurs joueurs de talent avec Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Thiago Mendes ou encore Bruno Guimaraes. Mais le directeur sportif Juninho a bien conscience que tous ces joueurs seront courtisés et que l’un d’entre eux pourrait partir. En ce sens, le nom de Pape Matar Sarr a été glissé. Reste maintenant à voir si le FC Metz trouvera preneur à ce tarif colossal, ou si même les clubs de Premier League trouveront les exigences lorraines un peu trop élevées pour un joueur aussi inexpérimenté en Ligue 1.