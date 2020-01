OL : 30 ME pour Tousart, Aulas prépare une réponse surprise

Dans : OL.

Alors qu’il sera probablement sur la pelouse de Bordeaux sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, ce samedi après-midi lors de la 20e journée de Ligue 1, Lucas Tousart continue à faire couler beaucoup d’encre sur le mercato.

Ces dernières semaines, le club rhodanien subit effectivement une attaque inattendue du Hertha Berlin pour son milieu de terrain. D’après la presse allemande, le joueur de 22 ans disposerait déjà d’un accord de principe avec la formation de Bundesliga, sur la base d’un contrat longue durée assorti d’un salaire « très élevé ». Si une réunion est prévue entre les différentes parties la semaine prochaine, l’OL et le Hertha sont encore loin du terrain d'entente, sachant que Berlin a fait une offre de 20 millions d’euros et que Jean-Michel Aulas réclame 30 ME. Mais en cas d'approche allemande à la hauteur, la réponse d'Aulas pourrait être fourbe selon Bilel Ghazi, pour qui Lyon pourrait accepter un transfert cet hiver, mais un départ seulement en fin de saison, le temps de trouver un successeur.

L'OL pense à Seri pour l'après-Tousart

« L’OL a recalé la première offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart. Nouveaux échanges programmés pour le début de semaine prochaine. Bonus compris, le Hertha pourrait se rapprocher progressivement des 30 millions d’euros, qui correspond à la valorisation du joueur par l’OL. Un départ cet hiver reste très peu probable. Notamment parce que l’éventuelle piste prioritaire pour le remplacer est très compliquée (Jean-Michaël Seri). Mais hypothèse d’un transfert cet été acté dès cet hiver n’est pas à écarter. Elle pourrait même arranger toutes les parties. Si l’OL acte un départ de Tousart dès cet hiver tout en le conservant pour la deuxième partie de saison, cela lui offrirait une manne financière plus importante dans sa quête prioritaire d’un renfort offensif. En cas de départ (peu probable) de Tousart cet hiver, la priorité sera Seri. Mais dossier compliqué par rapport à la position fluctuante de Galatasaray, où il est prêté par Fulham. Donc à voir s’ils se pencheront sur d’autres profils », a lancé, sur Twitter, le journaliste de L'Équipe, qui sait que Rudi Garcia veut absolument conserver tous ses joueurs majeurs tout en recrutant un latéral et un attaquant pendant ce mercato de janvier.