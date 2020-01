OL : Accord avec Tousart, Berlin fait sauter le mur de Garcia

Dans : OL.

Déterminé à boucler le transfert de Lucas Tousart, le Hertha Berlin a trouvé un accord avec le milieu défensif. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec l’Olympique Lyonnais, apparemment ouvert aux discussions malgré l’avis du coach Rudi Garcia.

Touché par de nombreuses blessures, et confronté à un marché difficile, l’Olympique Lyonnais a plutôt intérêt à conserver ses joueurs cet hiver. C’est aussi l’avis de l’entraîneur Rudi Garcia, catégorique sur ses deux titulaires les plus convoités. « Sportivement, on a besoin de Tousart et Dembélé », a confié le coach des Gones, pas certain des intentions de ses supérieurs. « Après, posez la question à Juninho et au président. Vous aurez une réponse plus fine et plus pertinente que la mienne », a-t-il ajouté.

Le technicien craindrait-il un revirement ? C’est possible. Car selon les informations de L’Equipe, le Hertha Berlin est sérieusement revenu à la charge pour Lucas Tousart (22 ans). Après plusieurs semaines d’échanges, le club allemand a formulé sa première offre légèrement supérieure à 20 M€ bonus compris. Et au passage, l’actuel 12e de Bundesliga a transmis une proposition salariale très intéressante au milieu sous contrat jusqu’en 2023.

Lyon a fixé un prix

Résultat, Bild annonce un accord entre le Hertha Berlin et Tousart, ce que confirme RMC. Mais de son côté, la radio française précise que l’Olympique Lyonnais réclame 30 M€ pour l’international Espoirs français, qui ne serait donc pas intransférable. Une bonne nouvelle pour les Berlinois, prêts à monter jusqu’à 25 M€ (+ 5 M€ de bonus) et qui ont mandaté des intermédiaires jusqu’à l’été prochain, au cas où les négociations n’aboutissaient pas en janvier.