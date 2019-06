OL : 10 ME pour cette pépite, Lyon prend deux râteaux

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Lorient.

Révélation de la saison du côté de Lorient en Ligue 2, Alexis Claude-Maurice est un joueur très convoité au mercato. A l’étranger bien évidemment, mais également en Ligue 1, où l’Olympique Lyonnais a récemment tenté sa chance. En effet, Soccer Link affirme ce week-end que le club rhodanien a proposé 10 ME aux Merlus, et a tenté de retirer le pourcentage à la revente réclamé par Lorient (20 %) pour boucler le deal. « Loic Féry, président breton, a gentiment décliné la proposition » explique le média.

Le problème pour Lyon, c’est surtout que le joueur n’est pas non plus chaud par la perspective de rejoindre la capitale des Gaules. « Le joueur n’est pour l’instant pas emballé à l’idée de rallier l’OL cet été, même son de cloche pour le club le dauphin du PSG, le LOSC. La révélation Lorientaise aimerait si possible rejoindre les Gunners cet été. Les dirigeants anglais ont pour l’instant offert une somme avoisinant les 8M£, jugée insuffisante par les Merlus ». Autre club ayant les faveurs d’Alexis Claude-Maurice : le Borussia M'Gladbach. Mais pour l’heure, ni le club allemand, ni Arsenal, n’ont trouvé d’accord avec le FC Lorient. Assurément, ce dossier devrait animer le mercato pendant quelques semaines encore. Et les rebondissements sont possibles…