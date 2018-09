OL : 1 euro ou 1,5ME, Memphis s'en fout un peu..

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi dernier, pendant qu'il jouait le match OL-Nice, Memphis Depay a été délesté de bijoux et vêtements dans son domicile, des cambrioleurs étant venus visiter sa maison lyonnaise en son absence. Le butin est relativement important puisque l'on parle d'un total tournant autour de 1,5ME. Mais quoi qu'il en soit, l'attaquant néerlandais ne se focalise pas vraiment sur l'argent, estimant que cela n'était pas primordiale dans sa vie.

« Je n’ai plus peur de ce qui se passe dans ce monde. Bien sûr, c’est très ennuyeux et vous ne voulez pas y croire au début. Ensuite, il faut revenir à la réalité. Sinon, vous restez dans cette spirale négative et je ne suis pas une telle personne. Ce sont des choses matérielles qui ont été volées. J’ai des choses qui valent quelque chose. Mais l’argent ne m’a pas fait devenir ce que je suis aujourd’hui, et c’est pourquoi cela ne me brisera jamais. J’ai changé de mode et je suis heureux d’être ici maintenant, de pouvoir jouer des matches et de travailler avec ce groupe. Le négatif est maintenant arrivé et c’est à la police de faire son travail », a confié, sur Fox Sports, Memphis Depay, actuellement parti de Lyon pour rejoindre sa sélection national.