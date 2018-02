Nantes : Léo Dubois répond aux rageux après sa signature à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Capitaine du FC Nantes, Léo Dubois a entamé les derniers mois de son aventure chez les Canaris, le joueur ayant déjà signé à l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Forcément cet accord déjà trouvé avec le club de Jean-Michel Aulas n'a pas fait le bonheur des supporters nantais, et certains ne sont pas privés de le faire savoir. Mais ce vendredi, Léo Dubois a tenu à s'expliquer et à clairement fait savoir que jusqu'à la fin de l'actuelle saison il allait se dépouiller pour le FC Nantes, quoi qu'en disent les critiques.

« Je voudrais commencer par rassurer et remercier la grande famille du football nantais avec une mention particulière pour nos supporters. Je suis et je resterai bien votre capitaine jusqu'à la fin de cette saison avec toutes les obligations de performance que cela implique. Je sais que chaque contre performance personnelle pourra être analysée comme un abandon au FCN. Je serai donc encore plus concentré sur mon rôle de capitaine et de joueur pour continuer notre belle saison. Depuis décembre 2016 nous faisons tous ensemble un super truc, nous devons continuer et je dois continuer a montrer l’exemple. Je vous confirme que j ai fait le choix de L’Olympique Lyonnais. L’impasse de ma situation contractuelle l’impose. C’est un choix fort et ambitieux. J'ai fait ce choix récemment afin que tout soit clair dans mon esprit et que mon investissement au sein du FCN ne soit pas troublé ou sujet à encore plus de commentaires que j’ai pu lire. Maintenant que les choses sont claires, mon esprit se tourne vers notre prochain match pour aller chercher une nouvelle victoire », a expliqué, via les réseaux sociaux, Léo Dubois, déterminé à donner tort à ceux qui l’allument depuis mercredi et l’officialisation de son futur contrat à l’Olympique Lyonnais.