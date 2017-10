Mercato : Quitter l'OL pour le PSG, Lacazette ne kiffait pas

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Passé de Lyon à Arsenal cet été, Alexandre Lacazette a quitté la France pour continuer sa progression et grimper dans la hiérarchie des attaquants français en vue de la Coupe du monde 2018.

Pur produit du centre de formation rhodanien, l’attaquant tricolore a un temps été annoncé au PSG, Jean-Michel Aulas se disant même prêt à écouter ce que le club de la capitale pouvait lui proposer. Mais cela n’est pas allé plus loin, aussi parce que Lacazette n’avait pas franchement envie de rejoindre un autre club de Ligue 1. Lui qui désirait dans un premier temps signer à l’Atlético Madrid, avant que tout ne s’effondre car le club espagnol a été interdit de recrutement, n’envisageait la suite de sa carrière que dans une autre Ligue.

« On a discuté avec le PSG mais rapidement, j’ai su que ce n’était pas là où je voulais aller. En France, pour moi, ce n’était que Lyon. Paris aurait pu me faire progresser parce qu’ils ont des grands joueurs mais je voulais connaître un autre championnat », a assuré l’attaquant d’Arsenal à SFR Sport. Et vu le recrutement effectué par la suite par le PSG, il n’est pas certain que Lacazette faisait totalement partie des plans du club francilien, qui avait très tôt ciblé Neymar et Mbappé, même si cela a mis du temps à se décanter.