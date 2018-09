Mercato : Pedro proposé en même temps à l'OL et l'OM...pour rien

Dans : OL, Mercato, OM, Ligue 1.

Un temps annoncé très proche des Girondins de Bordeaux, qui ont finalement renoncé à le faire venir pour des raisons budgétaires liées au changement de propriétaire, Pedro a pourtant failli rejoindre tout de même la Ligue 1 en toute fin de mercato.

Visiblement déterminé à transférer l'attaquant brésilien de Fluminense, avec l'accord du club brésilien, les représentants de Pedro ont présenté ce dernier simultanément une fois à l'Olympique Lyonnais, lorsque les négociations ont coincé avec le Celtic pour Moussa Dembélé, et deux fois à l'Olympique de Marseille. Selon France Football, l'OM a estimé que l'attaquant brésilien, qui n'a connu qu'un seul club dans sa carrière, était trop jeune (21 ans) pour apporter un plus à l'effectif de Rudi Garcia. Résultat, l'OL et l'OM ont dit non, et Pedro est resté à Fluminense. Le dossier pourrait donc redevenir d'actualité dans un an, même si on voit difficilement quels arguments pourraient changer la donne concernant l'attaquant brésilien.