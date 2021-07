Mercato : OL ou OM, Boga s'éloigne de la Ligue 1

Dans : OL.

Annoncé comme proche de l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille, Jérémie Boga ne rejoindra ni l'OL, ni l'OM. La presse italienne annonce que le joueur de Sassuolo est très proche de l'Inter.

Sous contrat avec Sassuolo encore une saison, Jérémie Boga était dans le collimateur de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, l’OM semblant avoir pris un petit avantage ces derniers jours. Mais selon les dernières indiscrétions de la presse italienne, l’international ivoirien n’est pas du tout à la veille de rejoindre de la Ligue 1 lors de ce mercato. En effet, Jérémie Boga serait très proche de s’engager avec le champion d’Italie en titre, et pourrait donc jouer la Ligue des champions avec l’Inter. Nouvel entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi apprécie le profil de Boga et aurait demandé à ses dirigeants de faire signer le joueur de Sassuolo qu’il suit depuis plusieurs saisons. Sur le papier, les choses semblent relativement simples, cependant les médias transalpins affirment que les Neroverde réclament rien moins que 40 millions d’euros.

L’Inter ne s’alignera pas sur cette exigence de Sassuolo mais pense pouvoir trouver un accord en offrant un prêt payant à hauteur de 10ME, puis la possibilité d’une option d’achat à 25 millions d’euros qui deviendrait obligatoire en fonction de certains objectifs liés aux performances de Jérémie Boga, mais aussi de l’Inter. Beppe Marotta pourrait également accepter de mettre de jeunes joueurs dans la balance, le nom de Lorenzo Pirola étant cité par News-Sport Italia. Car le dirigeant interiste le sait, Simone Inzaghi attend que les promesses faites pour le recruter soient tenues. Et la signature de Boga serait un gage de confiance pour le coach de l’Inter qui ne veut pas que son effectif soit revu à la baisse par rapport à celui dont bénéficiait Antonio Conte la saison prochaine. L'OL et l'OM sont donc très éloignés de tout cela.