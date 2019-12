Lyon : Sur OL-TV, on n'insulte pas les joueurs lyonnais

Dans : OL.

Figure emblématique de Lyon, Barth Ruzza a pris les commandes d'une libre antenne quotidienne sur OL-TV. S'il est pour la liberté d'expression, l'animateur n'est cependant pas prêt à tout accepter.

Créateur de la célèbre formule « L’OL est une formidable raison d’être heureux », Barth Ruzza avait un peu coupé avec OL-TV depuis son départ de la chaîne du club de Jean-Michel Aulas suite à un conflit notoire avec un de ses responsables. Mais lorsque son club de cœur, lui le Gone, l’a rappelé pour animer OL Night System, Barth Ruzza n’a pas hésité et a accepté de mener cette émission où les supporters rhodaniens peuvent s’exprimer sans filtre. D’abord programmé tard dans la soirée, OLNS est désormais diffusé à l’heure de l’apéro avec des audiences plus que raisonnables pour la seule chaîne consacrée à un club en France

Mais même s’il assume son côté supporter pur et dur de l’Olympique Lyonnais, lui qui a contribué à créer les Bad Gones, Barth Ruzza n’a pas l’intention de transformer son émission en défouloir infâme. il y a certaines choses qu'on pourrait dire sur les joueurs que je ne peux pas accepter. Qu'on dise que l'un d'entre eux est une pompe à vélo, je peux l'entendre. Mais il est hors de question d'accepter que l'on manque de respect à lui et ses proches sur trois générations. Après, oui, je peux être dans une posture de défense du club. Mais je le fais naturellement, pas parce qu'on me le demande. J'ai une liberté de ton, je travaille dans le club que j'aime et je fais ce que j'aime. Mais il y a une règle que je me suis fixée : ne pas devenir la caricature du supporter », explique ce samedi, dans L’Equipe, l’animateur d’OL Night System, pour qui l’OL est toujours une formidable raison d’être heureux malgré tout.