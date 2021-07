Lyon : Aouar, le pire scénario est là

Dans : OL.

Actuellement en stage en Espagne avec ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar ne sait pas de quoi son avenir sera fait et ce n'est bon pour personne.

Moussa Dembélé n’étant plus sur le départ, l’Olympique Lyonnais sait que son joueur le plus « bankable » est évidemment Houssem Aouar, et cela même si la valeur financière de ce dernier a considérablement baissé depuis un an. Mais l’OL a besoin de vendre lors de ce mercato, et Jean-Michel Aulas a donné un bon de sortie à celui qui a encore deux ans de contrat avec son club formateur. Il faut donc trouver un club pouvant permettre à Houssem Aouar de continuer à progresser dans sa carrière et à Lyon d’empocher le chèque le plus important possible. Sur le papier, tout est clair concernant le milieu offensif de Lyon, mais dans la réalité le dossier est complexe. Car si les rumeurs envoient Aouar à Arsenal, à Liverpool, à Tottenham ou bien encore au PSG, dans la réalité l’Olympique Lyonnais n’a pas d’offre à la hauteur. Et à ce stade de la saison cela complique la tâche de Peter Bosz, et évidemment cela doit perturber le joueur.

Comme le rappelle Le Progrès, « les poules aux œufs d’or ont un peu délaissé le marché du football », Houssem Aouar ne sachant pas réellement à quoi s’en tenir sur le club où il jouera la saison prochaine. Pour l’instant, Peter Bosz fait comme si le joueur allait être à sa disposition pendant tout le championnat, et Aouar joue le jeu à 100%, mais forcément rien n’est clair et « sa préparation est un peu en trompe-l’œil (…) Son avenir n’est pas encore tout à fait à Lyon, c’est tout le problème », explique Christian Lanier. L'Olympique Lyonnais est donc dans l'attente d'une prise de position claire et nette des clubs éventuellement intéressés par Houssem Aouar afin d'y voir plus clair.