Lovren, la recrue parfaite de l’OL fait sensation

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Première recrue du mercato hivernal de l’OL, Dejan Lovren est déjà le patron de la défense lyonnaise.

En l’espace de seulement six matchs, l’ex-défenseur de Liverpool et du Zénith Saint-Pétersbourg s’est imposé comme le patron de la défense de l’Olympique Lyonnais. Du haut de ses 33 ans, Dejan Lovren a apporté la solidité et le leadership qui manquait cruellement à l’arrière-garde lyonnaise, ce qui permet aux Gones d’être plus solide que jamais cette saison et cela malgré l’absence de leur meilleur joueur dans ce secteur de jeu, à savoir Castello Lukeba. Face à Brest et Troyes, lors des deux derniers matchs de Ligue 1, l’OL n’a encaissé qu’un seul but. La preuve d’une solidité qui doit en grande partie à Dejan Lovren, lequel est en train de réussir précisément là où Jérôme Boateng a échoué par le passé, alors que l’ancien défenseur du Bayern Munich était censé apporter ce leadership à la défense de Lyon.

Lovren fait l'unanimité depuis son retour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dejan Lovren (@dejanlovren06)

« En l’espace d’un mois, Dejan Lovren a endossé le costume qu’aurait dû revenir à Jérôme Boateng lors de son arrivée à en septembre 2021 (…) " Il n’a certes plus son coup de rein d’il y a dix ans mais le défenseur croate la joue à l’expérience dans le placement, l’anticipation et vient compléter une colonne vertébrale qui doit permettre à l’OL de remonter au classement. En s’appuyant sur une base solide derrière, les chances de l’emporter sont plus nombreuses. L’expérience et le vécu du Croate vont servir au développement de Castello Lukeba et même Sinaly Diomandé. Ce dernier enchaîne d’ailleurs aux côtés de Lovren (4 matchs de suite) et monte en puissance » analyse le site Olympique & Lyonnais, ravi de voir que le retour de Dejan Lovren est pour le moment une réussite. Espérons pour les Gones et pour Laurent Blanc que cela se poursuive car de toute évidence, l’OL aura de belles chances de remonter au classement s’il retrouve une force défensive, comme cela semble le cas sur les derniers matchs. En grande partie grâce à son nouveau taulier Dejan Lovren.