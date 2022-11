Laurent Blanc n'y peut rien, cet OL est bien un petit

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Deux victoires, deux défaites et un match nul, tel est le bilan de Laurent Blanc depuis son arrivée à l'OL. Un bilan dans la moyenne de ce qu'obtenait Peter Bosz avant lui. Pas étonnant pour Kevin Diaz, lequel estime que l'effectif lyonnais ne joue plus dans la cour des grands.

Le 9 octobre dernier, de nombreux supporters lyonnais se mettaient à rêver de lendemains meilleurs après le licenciement de Peter Bosz et la signature de Laurent Blanc à sa place. L'OL végétait dans le ventre mou du classement, avec une piètre neuvième place en Ligue 1. Cinq matchs plus tard, le constat est amer : Laurent Blanc n'est pas un magicien. Les Lyonnais n'ont pas augmenté le rythme avec sept points pris en cinq matchs dont deux revers et seulement deux succès. Dans le jeu, l'amélioration tarde à venir en témoigne le match de vendredi soir contre Nice.

La trêve, dernier espoir de Blanc avec cet effectif lyonnais

Face aux Aiglons, le jeu de l'OL fut très pauvre avec un gros déchet technique et des cadres à un niveau très inquiétant. Le résultat nul fut presque miraculeux pour des Lyonnais huitièmes du championnat, le rang maximum pour une équipe en grande difficulté. C'est l'avis du consultant RMC Kevin Diaz. Malgré les changements d'entraîneurs et de dispositifs tactiques, il fait le constat d'une équipe trop limitée à l'heure actuelle pour titiller le top 5 de Ligue 1.

🗣 Kevin Diaz sur l'OL : "ce qu'on a vu ce soir est encore une fois loin du niveau de ce grand club français" pic.twitter.com/CiUJjYNt4c — After Foot RMC (@AfterRMC) November 11, 2022

« Ne prenons que les deux derniers matchs qui ont été vraiment catastrophiques pour l’Olympique Lyonnais dans le jeu et dans les occasions créées. Sur les quatre mi-temps, il y a quatre compositions différentes et je parle de systèmes tactiques. Aujourd’hui encore tu commences en 4-4-2, puis à la mi-temps tu passes en 4-3-3 avec une pointe basse. Derrière, tu finis le match à nouveau en 4-4-2 en faisant rentrer Dembélé. Donc vraiment j’espère que la trêve va faire du bien à l’OL, va permettre à certains de se remettre en question parce que sur ce que l’on a vu c’est vraiment loin du niveau de ce grand club français », a t-il développé dans l'After Foot. Préparation physique aboutie et mercato d'hiver agressif, voilà seulement comment Laurent Blanc pourra aider un groupe lyonnais plus fébrile que jamais.