La légende Ada Hegerberg prolonge à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a officialisé la prolongation de contrat d'Ada Hegerberg jusqu'en 2027.

« L'Olympique Lyonnais Féminin est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son attaquante internationale norvégienne, Ada Hegerberg, pour trois saisons supplémentaires. Le club et le premier ballon d’Or féminin sont désormais liés jusqu’au 30 juin 2027.

Arrivée à l’OL en 2014 à l’âge de 19 ans, Ada Hegerberg est devenue, au fil des années, l’une des joueuses les plus prolifiques de sa génération. Son histoire avec le club est notamment marquée par de nombreux trophées collectifs et individuels mais aussi des statistiques impressionnantes. L’attaquante lyonnaise comptabilise, sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, un total de 244 matches toutes compétitions confondues et se hisse à la deuxième place des meilleures buteuses de l’histoire du club avec 264 buts.

Depuis dix ans, Ada Hegerberg évolue et s’illustre avec ses coéquipières sur la scène nationale et européenne. Vainqueure à six reprises de la Women’s Champions League, l’attaquante nordique est également devenue la meilleure buteuse de l’histoire de la compétition européenne avec 64 réalisations.

L’internationale norvégienne, qui a gagné 8 championnats de France, 6 Coupes de France et 3 Trophées des championnes avec l’OL, a également remporté des distinctions prestigieuses dont le titre de meilleure joueuse de l’année UEFA et de meilleure joueuse du championnat de France en 2016, avant de remporter le 1er Ballon d’Or féminin en 2018.

10 ans plus tard, la belle histoire entre le club et Ada Hegerberg continue de s’écrire. L’OL Féminin se réjouit de cette prolongation qui confirme de nouveau la position du club dans l’élite du football féminin mondial et témoigne de sa volonté de poursuivre sa quête d’excellence à quelques jours d’un match primordial face au PSG en Women’s Champions League », précise l'Olympique Lyonnais.