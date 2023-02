L’OL va mieux, Aulas a tout changé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Certes bousculé, l’Olympique Lyonnais a arraché une qualification encourageante contre Lille (2-2, 4-2 t.a.b.) mercredi en Coupe de France. Pour l’ancien Gone Sidney Govou, le président Jean-Michel Aulas n’est pas étranger aux progrès de l’équipe.

Ça va mieux à l’Olympique Lyonnais. Longtemps victime de son irrégularité, le club rhodanien vient d’enchaîner cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Et au-delà des résultats, les hommes de Laurent Blanc ajoutent la manière, notamment avec l’état d’esprit affiché contre des Lillois dominateurs au Groupama Stadium. Ce succès arraché aux tirs au but rend donc Sidney Govou optimiste pour la suite de la saison.

« Cet OL-Lille est un match comme je les aime, s'est réjoui le consultant dans Le Progrès. Je ne sais pas si c’est un match référence, mais il peut te permettre de construire un groupe et te faire prendre conscience que tu peux gagner, face à un gros client, dès que tu mets les ingrédients pour jouer en équipe. Il y a eu des erreurs, l’équipe s’est mise parfois en difficulté, mais il y a eu cette envie de se battre ensemble, de jouer les uns pour les autres, que je n’avais pas vue depuis très longtemps. »

🎙️𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 à 2 jours du match #OLRCL "On a construit un effectif pour jouer deux compétitions. Quand je suis arrivé l'effectif était trop important. Là on a ce qu'il faut" pic.twitter.com/PX7Mqs4h1S — Olympique Lyonnais (@OL) February 10, 2023

« J’ai vu les attitudes des joueurs se taper dans les mains, même après avoir dégagé en corner, a souligné l’ancien Gone. Une espèce de jouissance dans la difficulté. J’allais dire, enfin ! » Pour Sidney Govou, Jean-Michel Aulas a joué un rôle majeur dans le réveil des Lyonnais. « Je suis persuadé que le retour au premier plan du président Aulas a compté, a-t-il confié. Pendant qu’il a occupé le terrain, on a un peu lâché les joueurs. » Tandis que l’entraîneur Laurent Blanc a pu travailler avec un groupe plus adapté au calendrier après les départs au mercato.

Les cadres au rendez-vous

« D’autre part, avec un effectif resserré, les choix sont plus évidents. Les joueurs savent qu’ils vont jouer, a commenté Sidney Govou, satisfait du rendement des cadres. Enfin, il est hypra important d’avoir retrouvé une colonne vertébrale avec les tauliers. Lopes, Lovren, Tolisso et Lacazette répondent tous présents. C’est essentiel pour le développement des jeunes autour et cela les dédouane. Lepenant, que j’ai adoré dans l’impact et l’agressivité, et Caqueret peuvent faire parler leur fougue. Cela enlève un peu de pression à Cherki dont on excuse mieux le déchet. »

L’Olympique Lyonnais doit maintenant préparer la venue de Lens dimanche soir. Une nouvelle occasion pour le public de manifester son mécontentement. « Je crains un peu l’attitude des supporters avant le match de Lens mais la colère sera sans doute dirigée contre la direction. Les joueurs ont prouvé qu’ils étaient capables de gagner le respect. Ils devront faire abstraction, rester dans ce qu’ils font actuellement et construire un collectif pas vu depuis très longtemps. C’est ce qui fera la différence à l’avenir », a conclu Sidney Govou.