L'OL n'y arrive pas, l'analyse déprimante de Laurent Blanc

Par Guillaume Conte

L'OL a encore perdu des points à domicile avec son 0-0 contre Brest. Même Laurent Blanc parait totalement désabusé et a du mal à voir son équipe marquer un but.

Voilà tout de même quatre mois que Laurent Blanc a signé à l’Olympique Lyonnais. Une durée suffisante pour mettre en place un renouveau physique comme espéré grâce à la longue trêve, des changements tactiques et même un mercato qui n’a toutefois pas bouleversé l’image de son équipe. Mais la situation ne s’est pas améliorée. Ni sur le plan du jeu, ni celui des résultats et l’OL pointe toujours au milieu de tableau sans parvenir à décoller, à l’image de son 0-0 de mercredi soir face à Brest. Ce sont des supporters lyonnais désabusés qui ont suivi la rencontre au Groupama Stadium, encourageant leurs joueurs et les nouvelles recrues tout en indiquant la sortie à Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou même Bruno Cheyrou, le recruteur en chef de l’OL.

Laurent Blanc attend un but de l'OL

Ce sentiment que rien ne va s’arranger dans la deuxième partie de saison, Laurent Blanc semble aussi en être touché. La preuve avec sa déclaration en conférence de presse à l’issue de la rencontre, quand il avoue que parfois, il ne voit tout simplement pas son équipe marquer des buts, avant même que les occasions ne soient manquées. « S’il n’y avait pas d’occasion, je pourrai parler de domination stérile, mais ce n’est pas le cas. Il nous manque cette agressivité pour marquer, cette spontanéité. Je vois des situations depuis le banc, mais je sens qu’on ne va pas y arriver. Si on parvient à marquer d’entrée, ce n’est pas le même match. Même un but de raccroc ou un penalty, on prendrait », a livré l’entraineur lyonnais, persuadé qu’il suffit d’un déclic pour enclencher une série positive. Pour le moment en tout cas, en dehors de la Coupe de France qui se profile, l’OL n’a pas beaucoup de raisons de sourire et une saison blanche est de nouveau et d’ores et déjà crainte par les suiveurs du club, alors que le mois de février vient tout juste de débuter.