L’OL giflé par Arsenal B, Laurent Blanc a une excuse

Par Eric Bethsy

Opposé à une équipe d’Arsenal largement remaniée, l’Olympique Lyonnais s’est lourdement incliné (3-0) jeudi en match amical. La prestation des Gones n’a rien de rassurant. Mais de son côté, l’entraîneur Laurent Blanc n’est absolument pas inquiet.

Laurent Blanc attendait ce moment avec impatience. Dès sa nomination, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait constaté la défaillance de son groupe sur le plan physique. Le Cévenol avait donc ciblé cette trêve Coupe du monde pour remettre son équipe à niveau dans ce domaine précis. Cela n’a pas empêché les Gones de chuter lourdement face à l’équipe remaniée d’Arsenal (3-0) jeudi en amical. Un revers logique pour Laurent Blanc, persuadé que ses séances d’entraînement ont pesé sur les jambes de ses joueurs.

« Je m'attendais à mieux, mais il aurait fallu modifier le programme pour être bons dans les matchs amicaux, s’est défendu le coach rhodanien sur OL Play. Ça peut être une formule, mais entre ces affiches et gagner, ou au moins se préparer le mieux possible pour faire un résultat à Brest (le 28 décembre, ndlr), mon choix est vite fait. Sur la rencontre, il y a des choses à dire, elles seront dites mais sur le reste de la préparation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. »

L'OL travaille pour Brest

« Compte tenu du déficit athlétique qu’on constate tous, est-ce qu’on doit se préparer pour tenir la dragée haute à Arsenal ou être prêt le 28 décembre à Brest avec la grosse séquence actuelle pour combler les manques ? Je ne dédouane pas les joueurs, et j’aurais aussi pu proposer quelque chose de plus léger avant ce match, mais on a plus besoin de points en championnat. Si vous aviez assisté aux entraînements des derniers jours, vous auriez vu qu’on a fait mal au groupe », a expliqué Laurent Blanc, rassurant avant d’affronter Liverpool dimanche.