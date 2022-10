L'OL gagne, et le stade se remplit, merci Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que Peter Bosz est désormais un lointain souvenir pour l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc semble avoir redonné de l'espoir au peuple lyonnais. Pour preuve, le Groupama Stadium sera presque comble contre Lille.

A force de pratiquer un football insipide, et surtout de ne pas gagner des matchs, les supporters, ou du moins, les moins acharnés d’entre eux, avaient fini par lâcher prise et peu à peu le Groupama Stadium se vidait, ce qui était évidemment une très mauvaise nouvelle pour le club de Jean-Michel Aulas, lequel a fait de son stade la tête de gondole de son projet. C’est évidemment une bonne chose pour l’Olympique Lyonnais d’être propriétaire de son enceinte, mais il faut pour cela qu’il soit plein ou du moins très largement rempli. Et depuis plusieurs rencontres ce n’était plus le cas, le football joué par l’OL de Peter Bosz n’étant plus au goût du public rhodanien. Cependant, après le limogeage de l’entraîneur néerlandais, son remplacement par Laurent Blanc, et surtout la victoire de samedi dernier arraché à Montpellier, l’espoir est très vite revenu, d’autant que Le Président a relancé des joueurs pour qui l’avenir s’éclaircit également. Et du côté de l’Olympique Lyonnais, le trésorier se frotte les mains.

Le Groupama Stadium sera comble ou presque

Si OL Groupe a probablement payé cher le changement d’entraîneur, le Groupama Stadium va de nouveau se remplir. Et cela dès dimanche pour le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. En effet, à la veille de cette rencontre entre Lyon et Lille, une équipe qui sort d’une victoire spectaculaire contre Monaco, près de 50.000 billets ont été vendus. Et comme le précise, dans Le Progrès, Xavier Pierrot, stadium manager de l’OL, dimanche soir, au moment du coup d’envoi de cet OL-LOSC, ils devraient être près de 55.000 supporters dans le Groupama Stadidum. Depuis le week-end dernier, ce sont autour de 2.000 places qui sont vendues chaque jour, un engouement énorme et qui dépasse les chiffres alignés depuis le début de saison. Si l’Olympique Lyonnais version Laurent Blanc a encore des points à prendre pour retrouver un rang digne de l’OL en Ligue 1, sur le plan affectif, le technicien français a déjà eu un effet très positif.