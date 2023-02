L’OL fait un aveu gênant sur son mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lors de la présentation des recrues Amin Sarr et Jeffinho, Vincent Ponsot a expliqué les choix de l’Olympique Lyonnais pendant le mercato hivernal. Le directeur du football a ainsi confirmé l’impression selon laquelle le club rhodanien a agi dans la précipitation.

Avant de juger le recrutement de l’Olympique Lyonnais, il faudra évidemment attendre de connaître le rendement des recrues pendant la deuxième partie de saison. Il n’empêche que la gestion n’a pas rassuré les supporters. L’actuel dixième de Ligue 1 n’a pas donné l’impression de maîtriser son mercato. A l’image du dossier Karl Toko Ekambi, dont le départ en prêt à Rennes n’était pas prévu selon l’entraîneur Laurent Blanc, le club rhodanien a apparemment improvisé et surtout réagi durant ce marché des transferts.

🗨 Notre nouveau joueur Jeffinho lors de sa présentation à la presse ce vendredi ⤵ pic.twitter.com/jQ8LpfzTL9 — Olympique Lyonnais (@OL) February 3, 2023

C’est peut-être ce manque de préparation qui a conduit à l’échec dans les recherches d’un milieu défensif. En tout cas, le directeur du football Vincent Ponsot a lui-même admis un soudain changement de plan après les défaites à domicile contre Clermont (0-1) et Strasbourg (1-2) en championnat. « L'objectif principal du mercato c'était un défenseur central, a confié le dirigeant lors de la présentation des recrues Amin Sarr et Jeffinho. On n'avait pas l'intention de changer l'effectif de manière aussi importante. »

L'OL a changé ses plans en plein mercato

« Le défenseur devait arriver vite et Lovren a signé le 1er janvier, a rappelé Vincent Ponsot. Sur les constats des premiers matchs début janvier, on s'est dit : "ce n'est pas possible de continuer comme ça ". La commande du 10 janvier était une sentinelle puis il y a eu l'épisode Toko Ekambi. On a changé nos plans mi-janvier pour faire un électrochoc. On a globalement réussi sauf sur un point, le milieu défensif où on n'a pas réussi. » Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais, au-delà du renouvellement de l’effectif, possède un groupe plus compétitif qu’en première partie de saison.