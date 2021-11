L’OL est jaloux du Rennes de Genesio

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Des matchs de Coupe d’Europe, une énorme contre-performance à Rennes, une rencontre annulée face à l’OM, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas à trouver son rythme cette saison en Ligue 1.

La victoire à Montpellier pourrait permettre de lancer une série positive, surtout que la réception de Reims s’enchaine très rapidement. Un timing qui inspire beaucoup Sidney Govou, inquiet de voir que la fameuse montée en puissance de l’OL ne vient toujours pas. Pour l’ancien attaquant rhodanien, il va falloir aller chercher les équipes de devant, car si cela a piétiné pendant longtemps, Rennes a par exemple accéléré et l’OM peut en théorie être deuxième de Ligue 1 avec son match en moins.

L'exemple du Stade Rennais

« Seule la victoire est belle. Ce qu’il faut retenir de ce match à Montpellier c’est la victoire. L’OL avait un besoin important de points. Il y a des fois où il faut oublier la manière. On ne peut pas toujours être beau et propre. Dans ce championnat, il faut faire des séries, c’est ce que Rennes a fait. L’enchaînement des matchs est propice à le faire dans un court laps de temps, ce qui permettrait à l’OL de marquer les esprits rapidement », a livré Sidney Govou dans sa chronique au Progrès, en référence à la série de 6 victoires en 7 matchs du Stade Rennais de Bruno Genesio, et notamment face à quelques costauds comme le PSG et l’OL.

L'OL attendu au tournant face à Reims

Mais pour cela, Lyon devra aussi progresser défensivement, car voir Anthony Lopes récolter les lauriers est certes valorisant pour le Franco-Portugais, mais moins pour sa défense. Le gardien de l’OL est trop sollicité comme face à Montpellier, et ce n’est pas bon signe. « Face à une équipe plus conquérante, qui la respecte moins, pas sûr que l’OL gagne un tel match. L’OL peut encore une fois remercier son gardien Antho Lopes. Chaque offensive adverse finit trop facilement sur une frappe. Heureusement que Antho est là pour faire les arrêts qu’il faut et permettre de rester dans le coup », a livré l’ancien international français, qui espère enfin une victoire nette et sans bavure contre Reims ce mercredi.