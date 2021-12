L’OL craint un énorme coup de froid à Paris

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Avancés à cette fin d’année, les 32e de finale de Coupe de France seront particulièrement suivis à Lyon.

Les années précédentes, ce rendez-vous avait plus lieu à la reprise au mois de janvier, avec quelques surprises au rendez-vous pour les équipes dites supérieures. Malgré ce changement de date, il ne faudra pas exclure des déconvenues, car la prolongation est toujours supprimée par la FFF, alors que le calendrier n’est plus bouleversé par le Covid. Raison de plus pour se méfier du côté de l’OL, où on va se rendre à Paris pour y défier le Paris FC, en bonne forme en Ligue 2 actuellement. Un rendez-vous que Peter Bosz doit craindre selon Le Progrès, car l’entraineur lyonnais pourrait bien ne pas passer les fêtes si une mauvaise surprise intervenait aussi tôt dans la saison.

Peter Bosz attendu au tournant

« Vendredi, le club lyonnais se déplacera au stade Charlety, pour aller croiser le fer avec le Paris FC, 4e de la Ligue 2 (à 2 pts du 1er Ajaccio) dans un 32e de finale de Coupe de France en forme de piège. Le cadre glacial de cette enceinte du 13e arrondissement de Paris est de nature à donner à ce match une tournure très spéciale », explique ainsi Le Progrès, pour qui la Coupe de France est bien en train de devenir l’un des objectifs de la saison en raison des résultats décevants en championnat.

Récemment, Peter Bosz a reconnu avoir la pression au niveau des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ses attentes et de celles du club. Elle pourrait devenir intenable si l’année 2020 ne se terminait pas par deux victoires contre le Paris FC puis Metz afin de souffler un bon coup en vue des fêtes de fin d’année. Une urgence pour un club qui compte certes un match en retard face à l’OM à jouer en 2022, mais qui ne compte qu’une seule victoire sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1.