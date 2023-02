L'OL, Chelsea et la France, Malo Gusto annonce la couleur

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

À seulement 19 ans, Malo Gusto vient de signer avec Chelsea. Si le défenseur lyonnais a été prêté dans la foulée à son club formateur pour y terminer la saison, le natif de Décines-Charpieu n'a pas signé en Angleterre pour faire de la figuration.

Dans une saison très compliquée pour l'OL, Malo Gusto est l'une des rares satisfactions du club rhodanien. Après 55 matchs disputés et une seule saison complète en tant que titulaire, Gusto a réussi à taper dans l'œil de Chelsea qui a déboursé 35 millions d'euros pour s'offrir les services de l'un des joueurs les plus talentueux à son poste en Ligue 1 mais également en Europe. Le défenseur droit s'est exprimé au micro de Téléfoot pour revenir sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre les Blues. « Le transfert à Chelsea s’est fait un peu au dernier moment, même si ça faisait un certain temps que je parlais avec eux. C’était une bonne proposition, avec un bon projet derrière, c’est ce qui m’a influencé sur ce choix-là. Il y a toujours une petite appréhension. Chelsea est un très grand club, je change de pays. Mais quand je signe, je sais à quoi m’attendre, et je signe pour jouer et m’imposer » a confié le joueur qui va rejoindre le club londonien à la fin de la saison.

Après Chelsea, Malo Gusto rêve de l'équipe de France

Malo Gusto est conscient qu'en signant à Chelsea, il change de dimension avec une équipe ambitieuse et un club qui a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros pour bâtir un projet et une équipe solide dans les années à venir. Malo Gusto est l'un des paris de Chelsea. Le numéro 27 de l'OL s'est également confié sur le début de saison délicat de Lyon. « On n’est pas là où on doit être ! On doit quand même regagner le cœur de certains supporters, et ça me tenait à cœur de rester pour rendre à mon club formateur ce qu’il m’a donné » a déclaré Malo Gusto qui souhaite redorer le blason de son club formateur avant de rejoindre le cador anglais. L'international avec l'équipe de France espoirs (6 sélections) a également évoqué une potentielle future convocation avec les Bleus. « Les Bleus c’est dans un coin de ma tête, ça viendra quand ça viendra. J’essaye de jouer mon jeu, et quand je le mériterai, j’y serai. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de contact avec Deschamps » a avoué Malo Gusto qui rêve désormais plus grand et qui affiche clairement ses ambitions.