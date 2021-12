Jean-Michel Aulas, personne à l’OL n’a osé l'affronter !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Patron emblématique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est considéré à juste titre comme l’un des présidents les plus marquants du football français.

Personne ne peut remettre en cause sa capacité à avoir tiré Lyon des profondeurs pour mettre le club rhodanien sur le devant de la scène en France et en Europe. Avec le temps, JMA a toujours fait savoir qu’il préparait doucement sa succession, et semble avoir trouvé en Tony Parker un dirigeant capable de partager sa vision, entre business et sportif, pour la relève. Mais à 72 ans, Aulas ne parvient toutefois pas à se calmer, surtout quand son club va mal. Et les mauvaises nouvelles s’enchainent récemment avec les résultats décevants, l’annonce par Juninho en personne de son propre départ précipité, et les incidents graves du match OL-OM. Ce soir-là, devant la gravité des faits, le match avait été définitivement interrompu après deux heures de tractations. Jean-Michel Aulas avait fini par prendre le micro auprès du diffuseur, Amazon Prime, pour un discours qui a scotché tout le monde devant le manque de recul et la défense primaire de son club malgré les évènements.

Aulas se met la France du foot à dos

Aujourd’hui en France, via son correspondant à Lyon Julien Huët, est revenu sur cette soirée où Aulas a fait fausse route, notamment en accusant l’arbitre de s’être laissé influencer par l’OM pour revenir sur sa décision de faire reprendre la rencontre. Alors que sa prise de parole n’annonçait rien de bon, absolument personne au club n’est venu le prévenir d’adoucir un peu son discours, signe que son autorité et la crainte qu’il inspire sont toujours là. « Il avait une occasion en or de mettre l’OL dans la peau d’une victime face à des supporteurs devenus incontrôlables dans tous les stades de France. Au lieu de cela, il s’est une nouvelle fois mis la France du foot à dos en ne défendant que les intérêts de son club », a ainsi déploré un proche de la direction de l’OL, pour qui les décisions et les prises de parole de Jean-Michel Aulas sont moins inspirées que par le passé. Et son entourage, qui le dit « fatigué », l’a récemment poussé à prendre encore du recul. Ce que le dirigeant de l’OL a beaucoup de mal à faire quand c’est le feu à la maison, comme actuellement.