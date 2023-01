Humilié par Aulas, Juninho fait une promesse à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée au Monde ce week-end, Jean-Michel Aulas a attaqué son ancien directeur sportif Juninho au lance-flammes.

Le divorce est houleux et les rancœurs sont tenaces entre Jean-Michel Aulas et Juninho, plusieurs mois après le départ du Brésilien de son poste de directeur sportif. Dans une interview accordée au Monde ce week-end, avant la victoire de l’OL à Ajaccio lors de la 20e journée de Ligue 1, le président délégué de l’Olympique Lyonnais a été sans pitié avec son ancien employé. « Nous avons fait des erreurs, c’est vrai. Mais sur les deux dernières années, on paie des erreurs que je ne peux pas assumer, puisque je lui avais donné les clés. C’est la vérité. Je sais que les médias ont tendance à croire plus facilement les anciens joueurs que les dirigeants, mais il ne faut pas réécrire l’histoire. Il n’a pas fait le travail, c’est tout » a lâché Jean-Michel Aulas au sujet de Juninho, dézingué comme jamais par son ancien président. L’histoire d’amour entre l’OL et l’un des meilleurs joueurs de son histoire est très lointaine.

Juninho ne veut pas répondre aux attaques de l'OL

Passando pra agradecer por todas as mensagens e atenção no dia do meu niver 😘 pic.twitter.com/FnDEZPaQXh — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) January 30, 2023

Depuis son départ de Lyon, Juninho mouille micro, une fois par semaine dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. Et selon les informations de L’Equipe, la radio est très satisfaite de son nouveau consultant, au point de vouloir le prolonger d’une saison supplémentaire avec la possibilité d’intervenir plus souvent. L’idée ne déplait pas à Juninho… à une condition. Comme c’est le cas cette saison, le Brésilien souhaite intervenir le moins possible sur l’Olympique Lyonnais. En effet, Juninho vit suffisamment mal le divorce houleux avec son club de cœur pour ne plus en rajouter et ne souhaite plus répondre aux attaques de son ancien président. Une attitude qui est tout à l’honneur de l’ancien directeur sportif de l’OL, qui devrait faire grandir davantage sa cote d’amour chez les supporters. Lesquels sont au contraire de plus en plus défiants à l’égard de Jean-Michel Aulas…