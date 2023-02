Grosse trahison à l'OL, Laurent Blanc est à bout

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit encore une saison bien galère sur la scène nationale. Le dernier mercato hivernal a notamment laissé des traces dans le Rhône.

A Lyon, la tension est palpable. Ces dernières heures, Laurent Blanc a même quitté la conférence de presse d'avant-match face Troyes à cause de trop nombreuses questions sur le mercato. Il faut dire que l'ancien coach du PSG a de quoi être déstabilisé par la politique de l'OL. De nombreux joueurs sont partis et n'ont pas été forcément remplacés. Pas de quoi donc être très optimiste pour la fin de saison des Gones, alors qu'un calendrier chargé va attendre l'OL dans les prochaines semaines. Pour certains, c'est le climat mais surtout la politique en vigueur qui a de quoi faire peur du côté des Rhodaniens. Ce n'est pas Javier Prieto Santos qui dira le contraire.

Blanc agacé, ça peut se comprendre

🚪 Laurent Blanc quitte la conférence de presse de l'OL subitement. Il semblait un peu agacé par l'accumulation de questions sur le mercato. pic.twitter.com/OfRfYFBD9G — RMC Sport (@RMCsport) February 3, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de l'Olympique Lyonnais. Selon lui, l'OL a de quoi faire très peur à ses fans, mais aussi à ses joueurs et son entraîneur... « On attendait des noms qui claquent, de l'expérience pour lancer un peu d'espoir aux supporters qui en manque cruellement. Toko-Ekambi est parti mais qui pour le remplacer ? Aouar aurait signé un pré-contrat avec le Betis. Reine-Adélaïde devait partir au FC Séville et il se retrouve à Troyes. Séville s'est aperçu que son genou n'était pas en bonne santé. Et Séville, c'est pas Troyes. Il ne se disait pas en venant à Lyon qu'il finirait à Troyes dans l'Aube. C'est symptomatique de l'état de l'OL. Je trouve que c'est un club qui fait très peur », a notamment indiqué Javier Prieto Santos, inquiet pour la suite des opérations pour les Gones, en grandes difficultés sportives mais aussi au sein de son institution. Publiquement, Jean-Michel Aulas se veut néanmoins rassurant sur l'état du projet avec John Textor...