Excédé, Jean-Michel Aulas torpille Juninho

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Juninho va quitter l'OL dans les prochains jours. Jean-Michel Aulas lui a rendu hommage, mais a aussi savonné la planche et bien fait comprendre que tout le monde ne pleurerait pas à Lyon.

C’est la grosse info de cette fin d’année, et les choses se sont passées beaucoup plus vite que prévu. Juninho a lâché une bombe le mois dernier en annonçant sur RMC qu’il n’irait pas plus loin que son contrat, qui s’arrête en juin 2022. Une information qui n’était pas encore certaine à 100 %, mais la simple annonce alors que l’OL jouait gros en championnat, a littéralement mis en furie les dirigeants lyonnais. Tout s’est ensuite emballé très vite et désormais, Juninho va quitter la cité des Gones avant l’heure, puisque son départ sera officialisé pendant la trêve hivernale. Il était hors de question pour Jean-Michel Aulas de continuer à impliquer son ancien numéro 8 sur la construction de l’avenir, alors qu’il allait quitter ses fonctions dans quelques mois. La décision a donc été prise en accélérée, et le président de l’OL l’assume totalement. Il a déjà tourné la page dans son discours, comme il le concède sans problème dans L’Equipe avec un discours très musclé envers Juninho, qui n’a clairement pas répondu à ses attentes.

Le costume trop grand pour Juninho ?

« Juni est quelqu’un de très bien. On va tout faire pour qu’il reste proche de l’OL » ⁦@JM_Aulas⁩ à ⁦@lequipe⁩ https://t.co/1xDLmvlG9T — hugo (@hugoguillemet) December 14, 2021

« J'en suis chagriné sur le plan humain. C'est quelqu'un de qualité. Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. Aujourd'hui, il veut se reposer et plutôt être entraîneur. Juni était fatigué, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il n'a pas eu que des succès. Il n'était pas heureux, ça se sent. Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante. Et tous les grands clubs ont une organisation avec plusieurs responsables. Que tout le monde le regrette aujourd'hui, je l'espère. Mais je n'en suis pas certain », a envoyé un Jean-Michel Aulas qui tient à préciser que Juninho aura toujours une place réservée à l’Olympique Lyonnais, et surtout que la nomination de Vincent Ponsot comme directeur du football n’était pas une mise sous tutelle déguisée, contrairement à ce que peut avoir ressenti le Brésilien. En tout cas, le retour de Juninho comme directeur sportif, si apprécié des supporters, n’aura pas eu l’effet attendu, se termine de façon carrément décevante, dans la manière comme dans les résultats obtenus.