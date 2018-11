Donetsk-OL : Un but fatal à la dernière minute est annoncé

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L’incroyable gâchis de l’Olympique Lyonnais, qui n’arrive pas à tenir un score en Ligue des Champions, s’est perpétué ce mardi face à Manchester City. Malgré un match plein, l’OL a perdu son avantage difficilement acquis en quelques minutes à chaque fois. Et au moment où ce match nul semblait enfin faire les affaires du club rhodanien, Donetsk a marqué à la dernière seconde à Hoffenheim pour tout remettre en cause. Autant dire que les plus pessimistes, ou moqueurs, envisagent déjà un scénario catastrophe pour l’Olympique Lyonnais en Ukraine dans deux semaines. C’est le cas de Nabil Djellit, qui semble prêt à miser sa chemise sur un but fatal dans les arrêts de jeu…