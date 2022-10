Cristiano Ronaldo à l’OL, Laurent Blanc est bouillant !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait avoir joué son dernier match avec les Red Devils. Laurent Blanc, nouvel entraineur de l'OL, est persuadé qu'il y a un énorme coup à jouer. Il est déjà passé à l'action.

Laurent Blanc est certain que la venue de Cristiano Ronaldo à l’Olympique Lyonnais est jouable. Les derniers rebondissements dans l’actualité du Portugais peuvent le laisser penser. Toutefois, sans Ligue des Champions, et même sans Coupe d’Europe et sans assurance d’en disputer une la saison prochaine, les arguments sportifs de l'OL sont minimes. A Manchester United, CR7 évolue en Premier League, dans le championnat le plus compétitif au monde, et se bat pour retourner en Ligue des Champions. Néanmoins, depuis les évènements de cette semaine et sa décision de quitter le banc de touche avant même la fin du match contre Tottenham en voyant que son entraîneur ne comptait pas sur lui, l’ancien Ballon d’Or s’est attiré la foudre. Son manager Erik Ten Hag l’a déjà sanctionné, et le joueur a bien compris qu’il était allé trop loin en s’excusant sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mais le mal est fait pour un joueur qui ne supporte plus d’être un second couteau dans un club qui ne dispute même pas la Ligue des Champions. Il n’avait pas réussi à quitter Old Trafford l’été dernier, et pourrait être libéré de son contrat en janvier devant la situation difficilement tenable à Manchester. De quoi intéresser plusieurs clubs, alors que son nom est une nouvelle fois cité du côté du Sporting Portugal, le club qui l’a révélé.

Laurent Blanc s'active comme jamais pour CR7

Mais selon Le Quotidien du Sport, l’Olympique Lyonnais a ses chances, et Laurent Blanc en est totalement persuadé. Avant même qu’il ne signe à l’OL, le « Président » a assuré à Jean-Michel Aulas que faire venir Cristiano Ronaldo était une possibilité sérieuse. Dans ce dossier, le champion du monde 1998 est en effet très bien placé, lui qui a été joueur de Manchester United et a conservé une belle cote, au point d’avoir souvent été annoncé dans le viseur du Board pour revenir en tant que manager. Outre cela, il avait aussi séduit CR7 quand il entrainait au PSG, le Portugais ayant tenu des « propos très élogieux » dans le creux de son oreille lors d’un match de Ligue des Champions resté célèbre en 2015.

Le média sportif assure que Laurent Blanc a déjà ouvert le dossier, espérant que la reprise du club par John Textor donne aussi une puissance financière nouvelle à l’OL. En tout cas, le nouvel entraineur lyonnais est persuadé que le coup est jouable, surtout s’il n’y a pas d’indemnité de transfert à verser cet hiver. Pour le moment, entre la vente du club et la Coupe du monde à venir qui va mobiliser Cristiano Ronaldo, ce dossier n’est pas encore prioritaire. Mais l’assurance de Laurent Blanc a étonné et mis en appétit un Jean-Michel Aulas qui sans s’emballer, se dit qu’il y a peut-être un énorme coup à jouer pour voir Cristiano Ronaldo à Lyon en 2023.