Chelsea radin, l’OL est vexé !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malo Gusto se voit à Chelsea cet hiver, mais il risque d'être déçu si les choses continuent ainsi. L'OL n'a pas l'intention de vendre, et encore moins en voyant l'offre du club de Londres.

En dépit de démentis très prononcés de la part de l’Olympique Lyonnais, le transfert de Malo Gusto est toujours espéré. Du moins par le joueur, qui se voit déjà signer à Stamford Bridge, et par le club anglais, qui compte bien s’offrir une solution de plus au poste d’arrière droit. Le jeune lyonnais a désormais cette perspective dans la tête, et il sera très difficile de le récupérer mentalement si jamais le deal venait à capoter. Mais Jean-Michel Aulas s’est montré ferme sur les réseaux sociaux, annonçant qu’il n’était pas question que Malo Gusto quitte l’OL avant au minimum la fin de la saison. Le club rhodanien voulait bien envisager un départ à condition de se faire prêter son propre défenseur pour les six prochains mois, ce que Chelsea n’envisage pas.

Malo Gusto n'est pas en soldes, l'OL prévient Chelsea

Puisque je participe de manière active avec Vincent Bruno Laurent à ce grand mouvement de l’hiver j’ai le plaisir de conforter L’équipe sur KTE mais aussi de préciser que Malo 1grand espoir de l’OL continuera de jouer avec l’OL au moins jusqu’au 30/06/23 https://t.co/wI0ybCMeIc — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

Autant dire que l’accord n’est pas proche entre les deux clubs, surtout que le montant proposé par les Blues n’est pas du tout satisfaisant aux yeux de l’OL. Selon L’Equipe, l’offre de Chelsea ne se monte qu’à 20 millions d’euros hors bonus. Un prix correct pour un défenseur encore jeune qui est une révélation de Ligue 1, mais qui n’a pas pu encore briller en Europe ou qui n’est pas encore international. Mais à l’OL, on regarde aussi ce que fait Chelsea sur le marché des transferts, et les montants sortis pour se payer les autres joueurs font tiquer. Pour recruter Marc Cucurella, un arrière gauche atypique en provenance de Brighton, les Blues ont lâché 65 millions d’euros. Actuellement, c’est une offre de 85 ME qui est envisagée pour s’offrir Moises Caicedo, milieu défensif équatorien qui évolue également à Brighton. Des tarifs fous que le club londonien entend visiblement dépenser uniquement pour des joueurs anglais ou de Premier League. Une règle que l’OL ne conçoit pas, et qui explique aussi pourquoi Jean-Michel Aulas estime que le juste prix de Malo Gusto en version Premier League est plutôt de 40 millions d’euros, et non 20. Mais visiblement, tout le monde ne peut pas bénéficier du tarif Premier League cet hiver.