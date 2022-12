Ça ronronne à l'OL, Blanc prépare un réveil brutal

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'OL a été accroché par Sochaux 1-1 dans son quatrième match de préparation. Le contenu et le résultat ont déçu Laurent Blanc, lequel pointe les difficultés de ses hommes à progresser. Il va tenter de remédier à ce problème en personne.

Un coup de froid au sens propre comme figuré. Revenu de son stage à Doha conclu sur un succès 3-1 face à Liverpool, l'OL retrouvait Sochaux sous des températures hivernales au Groupama Training Center. Après une prestation encourageante face aux Reds, les Gones ont été bien plus fébriles face aux troisièmes de Ligue 2. Ils ont concédé le match nul 1-1 avec une copie clairement décevante. C'est Laurent Blanc qui le dit. Le technicien s'est plaint après la rencontre des erreurs de son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés, même s'il tempère son jugement à cause de la jeunesse de son effectif.

Pas de concurrence donc pas d'émulation à l'OL

Des aspects tactiques qu'il compte bien retravailler comme il l'a assuré par la suite. Toutefois, après ce constat, Blanc est revenu à la charge contre ses joueurs. Moins réservé que d'habitude sur les critiques, l'entraîneur de l'OL a pointé l'attitude négative de ses hommes. Pour lui, son groupe ne se dépasse pas assez sur le terrain, surtout le secteur offensif. Il attribue ce problème à un manque de concurrence entre les différents joueurs.

🎙️ Coach Laurent Blanc a évoqué la concurrence dans son groupe au micro d’#OLPLAY après #OLFCSM (1-1).



« Le groupe répond présent mais doit être plus performant. Il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe à mon sens, c'est à moi de la créer car c'est la concurrence qui vous fait avancer. Les joueurs doivent mieux faire dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'il n'y a pas assez de mouvement notamment dans le secteur offensif », a t-il indiqué au micro d'OL Play à l'issue de la rencontre. Une manière aussi de dénoncer le manque de densité de son effectif et d'envoyer un message à sa direction. Cela tombe bien, John Textor doit prendre le club ce lundi et le mercato débute dans 15 jours. Rien de mieux que l'apport de nouvelles recrues pour bousculer une hiérarchie trop facilement installée au sein de l'OL.