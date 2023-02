Blanc voit l’OL tout près des meilleurs en L1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré l’irrégularité de son équipe distancée en Ligue 1, Laurent Blanc garde un discours positif. L’entraîneur estime que l’Olympique Lyonnais a les moyens de lutter avec les meilleures écuries du championnat.

Laurent Blanc n’accable pas ses joueurs. Après la défaite à Auxerre (2-1) vendredi dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a plutôt défendu le parcours de son équipe. Le Cévenol a en effet comparé la situation du club rhodanien à celle de certains concurrents. Et selon lui, les Gones, malgré leur manque de régularité, ne sont pas si loin du compte.

🗨 Le coach Laurent Blanc est en conférence de presse avant #SCOOL : "Ça va très bien. Contre Lens, on a souffert mais on a joué en équipe. C'était très positif. Par expérience, je savais que le match d'après allait être difficile. On avait dépensé beaucoup d'énergie." pic.twitter.com/ILfq95ViNy — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2023

« Vous vous apercevez que c'est dur de gagner les matchs, parce que les autres adversaires ne les gagnent pas, a commenté Laurent Blanc face aux médias. Même avec le parcours qu'on fait, on n'est pas largués. On n'est pas largués pour la Coupe européenne, celle de la sixième ou septième place. Les quatre premières places, c'est autre chose. Mais tout le monde est aussi à la recherche de points. » Le coach rhodanien a ensuite pris l’exemple du LOSC.

La comparaison avec Lille

« On parle de Lille... Oui, ils font un très bon championnat, ils ont une très bonne équipe, ils ont de très bons joueurs, un très bon entraîneur, mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous (six points d’écart), a comparé l’ancien sélectionneur des Bleus. Si l'on rajoute les quelques points que l'on méritait, on ne serait pas loin de ce niveau-là, tout en faisant le championnat que l'on fait actuellement. Et on dirait la même chose. Ça veut dire qu'on peut prendre des points. »

« Mais ce qui est terrible dans le constat, c'est qu'on est capables de prendre des points contre Lens (2-1), qui est quand même une très bonne équipe de notre championnat, parce qu'on est capables de se hisser à ce niveau-là. Mais malheureusement sur le moyen et le long-terme il faut rester performant match après match quel que soit l'adversaire, à la maison ou à l'extérieur. C'est ce à quoi on aspire mais le travail est dur et long, et on n'a pas la patience », a regretté Laurent Blanc.