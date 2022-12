Benjamin André à l'OL, le mercato se muscle

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Laurent Blanc veut du caractère dans son Olympique Lyonnais pour espérer remonter au classement et jouer l'Europe. Quoi de mieux que le Lillois Benjamin André pour muscler l'entrejeu lyonnais. L'entraîneur de l'OL veut le signer d'autant que le dossier est faisable.

L'OL doit muscler son jeu. Ce n'est pas Aimé Jacquet qui le dit mais bien Laurent Blanc. Le technicien, arrivé au club en octobre dernier, a beaucoup de travail pour améliorer le jeu et les résultats de sa formation. S'il a donné un nouvel élan sur le plan tactique et que la trêve a permis de se pencher sur le physique, reste maintenant à améliorer l'effectif lyonnais. Au-delà du côté technique, c'est surtout l'état d'esprit qui est pointé du doigt chez les Gones. Un dernier point qui tient à cœur Laurent Blanc et vient influencer sa réflexion au mercato.

André pour 5 millions, le rêve est permis à Lyon

« Le Président » a besoin d'un défenseur central et d'un milieu défensif pour la suite de la saison. Selon le Quotidien du Sport, un nom revient pour l'entrejeu lyonnais, celui de Benjamin André. Le joueur de 32 ans a tapé dans l'œil de Blanc grâce à sa combativité, son abattage et son envie de gagner. Un profil idéal pour l'entraîneur de l'OL, lequel pousse le club rhodanien à conclure le dossier pour janvier.

🔴 EXCLU #OL 🔴



➡️ Lyon veut Benjamin André !



❎ Le contact est noué



✅ Le Lillois intéressé ! #Transfers #football https://t.co/AowBzC3TDH — Le Quotidien du Sport (@QuotidienSport) December 20, 2022

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'OL ne veut pas laisser passer sa chance. Les proches du joueur du LOSC ont déjà été approchés d'autant qu'André aimerait connaître une nouvelle expérience en Ligue 1. Jean-Michel Aulas et ses hommes ne doivent pas traîner sur le sujet. Benjamin André est en fin de contrat en juin prochain et est valorisé à 10 millions d'euros. L'OL espère l'attirer pour 5 millions d'euros au mercato d'hiver, à un moment où André pourra négocier librement avec les clubs intéressés. Pour devancer ses possibles rivaux dans le dossier, l'OL se veut séduisant avec l'ancien rennais. Un salaire revalorisé passant de 130 à 210 000 euros par mois ainsi qu'une belle prime à la signature. Une preuve s'il en était besoin que John Textor n'est pas venu faire de la figuration et que l'avenir sportif de l'OL fait partie de ses priorités.