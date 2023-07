Barcola vendu ou pas, l'OL drague un attaquant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alors que la menace d'un départ de Bradley Barcola pour le PSG pourrait se concrétiser, l'OL ne se laisse pas faire et entend bien se renforcer offensivement cet été.

Apparu timidement lors de la saison 2021-2022, Bradley Barcola a pris envol la saison dernière pour s’imposer finalement comme un titulaire en attaque aux cotés d’Alexandre Lacazette. Le pur lyonnais est désormais attendu au tournant pour l’année de la confirmation en 2023-2024, surtout que jamais l’OL n’a ouvert la porte à une vente de son prodige. Mais l’intérêt du PSG et les difficultés financières lyonnaises peuvent faire évoluer ce dossier. John Textor et ses équipes ont du mal à convaincre la DNCG de la bonne santé économique de leur club, et si une vente importante n’était pas prévue, la perspective de voir le PSG mettre 50 millions d’euros sur la table peut faire changer bien des avis.

Linz demande 10 ME

Excl: Stade Rennes, OSC Lille and Olympique Lyon want Keito Nakamura.#LASK communicate transfer fee around more than €10 🚨📷#LFC previously watched the Japanese 📷 🔛 — Georg Sander (@sander_georg) July 7, 2023

En attendant que ce dossier ne se décante, l’OL se soucie aussi de son attaque sur le côté gauche. En effet, le journaliste autrichien Georg Sander confirme l’intérêt de l’OL pour Keito Nakamura, l’ailier du LASK. Une information déjà entendue le mois dernier, mais qui se concrétise donc, alors que Lille et Rennes suivent aussi l’international japonais. Le club de Linz a déjà fait savoir qu’il n’envisagerait une vente qu’à partir de 10 millions d’euros, pour un tarif qui ne rebute aucun prétendant à l’heure actuelle. Keito Nakamura possède encore deux ans de contrat, et un changement de club ne serait pas pour lui déplaire, même si des ténors comme Dortmund et Liverpool suivent aussi sa situation. En tout cas, l’OL n’en a pas fini avec son mercato et entend bien frapper fort avec un joueur rapide et capable aussi de finir les actions, puisqu’il vient de terminer avec 14 buts dans le championnat autrichien.