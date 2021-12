Azmoun à Lyon, grosse info venue de Russie !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le Zénith Saint-Pétersbourg devrait officialiser dans les prochaines heures la venue de l'attaquant russe Ivan Sergeev. L'espoirs revient pour l'OL dans le dossier Azmoun.

Et si le miracle du nouvel an venait de Russie pour l'OL ? Car cela bouge au côté du Zénith Saint-Pétersbourg et plus précisément au sein de son secteur offensif. En effet, selon les informations du média russe sport-express, Ivan Sergeev passe sa visite médicale avec le Zénith qui devrait rapidement officialiser la venue de l'attaquant de 26 ans. Le Russe arriverait en provenance du Krylia Sovetov pour un montant pas encore connu mais il renforcerait à coup sûr l'attaque du leader du championnat russe.

L'OL peut y croire pour Azmoun

🔴 OFFICIEL ! Sardar Azmoun est élu meilleur joueur de l'année en Russie devant l'attaquant brésilien Claudinho selon le journal Sport-Express ! 👏🏼🇮🇷🇷🇺#IranFootball #RPL pic.twitter.com/jKgXPAOKZo — Team Melli FR 🇮🇷🐆 (@teammellifr) December 24, 2021

Surtout, cette venue pourrait faciliter le départ d'un autre membre de l'attaque du club russe, l'Iranien Sardar Azmoun. En effet, le club, triple champion de Russie, avait conditionné son départ l'été dernier à la venue d'une recrue pour le remplacer. En fin de contrat en juin prochain, Azmoun sera alors libre et gratuit à cette date pour n'importe quel acheteur intéressé par le joueur qui fêtera ses 27 ans le 1er janvier prochain. La venue de Sergeev signifie que le Zénith tentera de céder Azmoun cet hiver moyennant une indemnité de transfert. La porte s'ouvre donc pour l'OL et son entraîneur Peter Bosz, très intéressés par le profil de l'Iranien. De plus, les difficultés de son secteur offensif et le départ de trois de ses attaquants à la CAN en janvier rendent quasiment indispensable la venue d'un attaquant à Lyon cet hiver.

Reste maintenant à convaincre Azmoun du projet de l'OL, seulement 13e de Ligue 1 mais aussi qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue Europa. Surtout, il faudra réussir à séduire financièrement le Zénith qui ne bradera pas son joueur et affronter la concurrence de l'Atalanta qui, comme Lyon, semble avoir le désir de s'offrir celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie. Ces derniers jours, on évoquait un montant de 3 millions d'euros pour sceller un accord.