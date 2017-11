ASSE-OL : Pierre Ménès n'en veut pas à Fekir et taille « un troupeau de crétins »

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a atomisé l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (5-0). Une victoire obtenue en grande partie grâce au match époustouflant de Nabil Fekir, auteur d’un doublé et d’une célébration qui fait beaucoup parler. Provocateur selon certain, le capitaine rhodanien ne s’est pas attiré les foudres de Pierre Ménès. Après la rencontre, le journaliste de Canal + n’avait pas envie de blâmer l’international français malgré son chambrage devant les supporters de l’ASSE avec ce geste « à la Messi ». Après tout, il n'a montré que son maillot.

« Le meilleur joueur sur le terrain a malheureusement terni son grand match par ce chambrage devant les supporters stéphanois. Alors bon, je suis assez d’accord avec lui sur le fait que montrer son maillot n’est pas non plus dramatique. Il ne leur a pas montré ses fesses non plus. Et il faudra m’expliquer comment, dans ce stade qui a accueilli l’Euro il y a moins d’un an et demi, il est possible de faire rentrer des kilos de fumigènes - qui ont interrompu le match dès le coup d’envoi - et comment le terrain peut être envahi aussi facilement par un troupeau de crétins » a lancé sur son blog le journaliste, qui préfère retenir les deux buts du meneur de jeu rhodanien plutôt que cette célébration. Désormais, il sera question pour le capitaine de l’OL d’enchaîner avec les Bleus afin de marquer des points en vue de la liste finale pour la Coupe du Monde 2018 l’été prochain…